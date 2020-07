Index des forums Koreus.com Software et Réseaux Une solution pour voir les images sur Koreus ? Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

Options du sujet Imprimer le sujet



AymericCaron Une solution pour voir les images sur Koreus ? 1 #1

Je viens d'arriver Inscrit: 23/06 17:11:12 Post(s): 14

Je suis peut-être le seul, mais j'en doute, à avoir ce problème très-très récurrent et frustrant sur Koreus : les images postées en commentaire ne s'affichent pas !







Et quand on clique sur le lien :







Même un rechargement de page ne suffit pas ! Il faut carrément fermer Firefox (parce que ça ne le fait que sur Firefox) et relancer, pas cool quand tu as 12'000 onglets ouverts...



Du coup il m'est venu à l'idée de pondre une extension en javascript mais disons que je maîtrise pas de ouf... ou plutôt pas du tout !



Voilà ce que j'ai pondu, la fonction ne fait rien :

Citation : /*

Create all the context menu items.

*/

browser.menus.create({

id: "test",

title: "TEST",

contexts: ["selection"]

});





function show_image(src) {

var img = new Image();

// This next line will just add it to the <body> tag

img.setAttribute("src", src);

img.setAttribute("width", "300");

img.setAttribute("height", "300");

img.setAttribute("alt", "TEST");

document.body.appendChild(img);

}



/*

The click event listener, where we perform the appropriate action given the

ID of the menu item that was clicked.

*/

browser.menus.onClicked.addListener((info, tab) => {

switch (info.menuItemId) {

case "test":

show_image(info.selectionText);

break;

}

});



Salut !Je suis peut-être le seul, mais j'en doute, à avoir ce problème très-très récurrent et frustrant sur Koreus : les images postées en commentaire ne s'affichent pas !Et quand on clique sur le lien :Même un rechargement de page ne suffit pas ! Il faut carrément fermer Firefox (parce que ça ne le fait que sur Firefox) et relancer, pas cool quand tu as 12'000 onglets ouverts...Du coup il m'est venu à l'idée de pondre une extension en javascript mais disons que je maîtrise pas de ouf... ou plutôt pas du tout !Voilà ce que j'ai pondu, la fonction ne fait rien :Citation :

Contribution le : Hier 23:49:13



Haut Précédent Suivant

S'enregistrer pour contribuer







-- Sélectionner un forum -- Le site Koreus.com -- A propos du site -- La chambre des Liens -- Les têtes chercheuses -- Tickets Loisirs et Détente -- Le Bar -- Audio et Visuel -- Tout le sport -- Topics à Jeux -- Topics au goût de Flood Informatique -- Software et Réseaux -- Hardware et High Tech -- Jeux Vidéo