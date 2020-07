Index des forums Koreus.com Jeux Vidéo Les jeux qui nous apprennent des trucs Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

Certains bons jeux nous apprennent plein de choses, parfois sans même que ce soit l'objectif initial.

Je recherche ce genre de jeux.





Voici quelques jeux qui m'ont appris plein de choses :



Kerbal Space Program

Probablement le jeu qui m'a appris le plus de choses, toutes mes connaissances en fuséologie et mécaniques orbitales viennent de lui. Depuis que je maitrise KSP, je détecte plein d'incohérences dans les films spatiaux, du coup je me sens intelligent ^^

Quelques concepts qu'il m'a fait découvrir :

Delta-v, impulsion spécifique, apoapse/périapse, EVA, aérofreinage, assistance gravitationnelle, transfert de Hohmann, point "Max Q", diagramme de Porkchop (grâce au mod MechJeb), angle de phase.



Farming Simulator

Au début, j'ai joué à ce jeu "juste pour voir", je ne pensais pas qu'il était si accrocheur. Finalement, j'ai trouvé ça très fun d'utiliser toutes ces machines agricoles. On gagne peu à peu en efficacité -et donc en productivité- au fur et à mesure qu'on maitrise les différents concepts et les différentes cultures.

Le jeu finit par être répétitif, mais la phase d'apprentissage est plutôt longue, elle m'a vraiment plu.

Quelques concepts qu'il m'a fait découvrir :

Cultures intermédiaires, chaulage des sols, sarclage, andainage, pressage des balles, fanage, ensilage, broyage de fanes, fertilisants, chargeuses/chargeurs.



This War of Mine

Ce jeu n'a rien à voir avec les 2 jeux au-dessus. C'est un jeu de survie où on incarne des civils en temps de guerre.

Dans la plupart des jeux sur la guerre, les projos illuminent les soldats. La condition des civils est un sujet totalement oublié. Cela fait de "This War of Mine" un jeu engagé.

Le siège de la ville du jeu (Pogoren) est directement inspiré du siège de Sarajevo, de 1992 à 1995.

Tout ce travail d'écriture a permis à ce jeu d'être le premier jeu au monde à être intégré dans un cursus pédagogique officiel. En Pologne, certains étudiants en sociologie/histoire/philo étudieront le jeu dès l'année 2020-2021.





Bien sûr, il existe des milliers de jeux multijoueurs qui développent le sens de la compétition ou de la coopération. Mais vous l'aurez compris, ce n'est pas ce que je cherche.



Et vous, quels sont les jeux qui vous ont appris le plus de choses ?



PS : ne répondez pas "Adibou" svp

