Diffuser des images sur une vieille TV (tournage)

Pour un tournage je cherche à diffuser des images provenant d'un ordinateur sur une vieille TV. Voici la TV en question. Malheureusement je ne connais pas ces connectiques, quelqu'un a une idée de ce que c'est et quelle interface utiliser entre l'ordinateur et la TV ?



Mercccccciiiiiiiii !



Du coup si t'as un ordi recent il te faut ca

https://www.fnac.com/mp40242685/Plaque-or-HDMI-3-RCA-RGB-adaptateurs-audio-video-AV-Convertisseurs-de-composants



Et 3 cables RCA ou moins si tu veux pas le son Les 3 fiches videos ou RCADu coup si t'as un ordi recent il te faut caEt 3 cables RCA ou moins si tu veux pas le son

