Takateck J'irai mourir dans les Carpates 2 #1

Je suis accro Inscrit: 12/12/2018 23:50 Post(s): 1381 Karma: 982 Antoine de Maximy décline son émission J’irai dormir chez vous en film de cinéma.

Dans le faux documentaire J'irai mourir dans les Carpates, le célèbre routard a un accident de voiture sur une route montagneuse et son corps n’est jamais retrouvé.

Sa monteuse, Agnès (Alice Pol) décide alors de terminer son dernier épisode. Mais après avoir visionné les images, des détails attirent son attention.

Elle commence à avoir des doutes. L’histoire n’est peut-être pas aussi simple…

La première bande-annonce vient d’être dévoilée :







J'irai mourir dans les Carpates - Bande-annonce du film d'Antoine de Maximy

Fleur-du-Desert Re: J'irai mourir dans les Carpates 0 #2

Je suis accro Inscrit: 02/11/2013 21:21 Post(s): 1979 Karma: 468 J'ai vu passer cette info pendant ses épisodes "j'irais rajeunir chez vous", ça à l'air pas mal !

