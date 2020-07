Guette Lucquy des Daft Punk par Neurchi de nom de village pété

Je masterise ! Inscrit: 13/08/2008 11:42 Post(s): 3922 Karma: 2106





Et si Get Lucky des Daft Punk était en fait un hommage aux petits villages de France ?



Citation : Thou Farre

Thou Give Eup Houx Huy Arre

Solette Raizeux Bar

Andilly Our Caux Aups Touzes Star



Chis Eup Paule Nailly Thil Vœu Saône

Hailles Meux Paule Nailly Thou Guette Somme

Chis Eup Paule Nailly Fors Goude Feneu

Hailles Meux Paule Nailly Thou Guette Lucquy



Ouerre Eup Paule Nailly Thil Vœu Saône

Ouerre Eup Paule Nailly Thou Guette Somme

Ouerre Eup Paule Nailly Fors Goude Feneu

Et si Get Lucky des Daft Punk était en fait un hommage aux petits villages de France ?

