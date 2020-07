Une femme nettoie les vitres de son appartement

Je viens d'arriver Inscrit: 12/02 15:59:31 Post(s): 24

Je me disais qu'il faudrait mettre des filets de protection plus bas, mais je suis sûr que des gens en profiteraient pour tenter le saut. Sinon une corde, un baudrier, un mousqueton, une accroche et une bonne formation en escalade. Ou alors des barreaux et une perche pour nettoyer...

Contribution le : Aujourd'hui 10:21:57