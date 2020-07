La plus grande carte 3d de l'univers

Slip de Bain Inscrit: 30/08/2016 07:02 Post(s): 8439 Karma: 20822







The eBOSS 3D map of the Universe



The eBOSS 3D map of the Universe

Des astrophysiciens dévoilent la plus grande carte en 3D de l'Univers jamais réalisée. Cette carte est le fruit d'une collaboration de plus de vingt ans entre des centaines de scientifiques, issus d'une trentaine d'institutions différentes de par le monde.

