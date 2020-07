Jeu sur les villes de France

Je suis accro Inscrit: 27/03/2011 21:22 Post(s): 891





Pendant le confinement, j'ai joué à un jeu présenté sur ce site. On commençait dans une ville de France au hasard et on devait trouver une ville avec un certain nombre d'habitant en utilisant les points cardinaux et les villes voisines (représenté par le panneau d'entré de ville).



Si vous pouviez m'aider. Merci d'avance



Edit: On peut supprimé, j'ai fini par trouvé en utilisant les synonyme de ville

Contribution le : Aujourd'hui 20:01:03