Options du sujet Imprimer le sujet

Scruffy Une bande de La Courneuve décide de faire une bataille de feu artifices dans le RER 1 #1

Slip de Bain Inscrit: 30/08/2016 07:02 Post(s): 8470 Karma: 20929



Matricule007 - Une bande de La Courneuve décide de faire une bataille rangée avec des artifices (fusées et mortiers) au sein même d’un transport en commun. Les usagers devront subir ces « incivilités » sans broncher. Le danger de ces artifices n’est plus à prouver. @SNCF @ClientsRATP Matricule007 - Une bande de La Courneuve décide de faire une bataille rangée avec des artifices (fusées et mortiers) au sein même d’un transport en commun. Les usagers devront subir ces « incivilités » sans broncher. Le danger de ces artifices n’est plus à prouver. @SNCF @ClientsRATP

Contribution le : Aujourd'hui 20:51:10