Tigre, sauvetage en mod taxi.

a/ Je pensais que le Tigre disposait d'un genre de soute ou de compartiment cargo.



b/ Le poids de 3 hommes est inférieur au poids des munitions embarquées.



c/ Militaire, ça demeure un métier à risques…



Edit : Dernière minute, un opposant ne semble pas être d'accord avec les assertions ci-dessus… Il downvote (anonymement bien sûr.)



Re-edit : Questionnement métaphysique, quelle est la proposition qui le fait ainsi réagir ?

Si c'est la première, cela revient à me refuser la possibilité de penser. Quand même pas, j'espère.

La seconde laisserait à penser que 8 missiles anti-char et 200 ou 300kg de munitions diverses et une tonne ou deux de carburant pèsent moins que 3 hommes jeunes, bien nourris et en bonne santé. Je demande à voir.

La troisième signifierait que les militaires sur le terrain sont des planqués.

N'exagérons pas, tout de même.

