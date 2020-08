Options du sujet Imprimer le sujet

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 42122 Karma: 17631 Hier soir vers 21h, un camion fou a fait irruption dans les ruelles de la citadelle de Blaye, en Gironde, pour tenter d'échapper à la gendarmerie. La conductrice, une femme de 30 ans, a finalement été interpellée lorsque son véhicule s'est arrêté contre un arbre. Par chance, personne n'a été blessé.





Gironde : un camion fou dans la citadelle de Blaye, samedi 1er août 2020

Kodak Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 13772 Karma: 9695 Pendez la haut et court, j'ai que des bons souvenirs du seul voyage que j'ai fait là-bas

