Terrible chute du cycliste néerlandais Fabio Jakobsen lors de Tour de Pologne

Massive crash on the finish line in stage 1 of @Tour_de_Pologne! #TDP20 ( @sport_tvppl)



"Le sprinteur néerlandais a été victime d’une terrible chute provoquée par son compatriote Dylan Groenewegen à l’arrivée de la première étape du Tour de Pologne. Hospitalisé mercredi soir, il se trouvait dans un état très grave."



Contribution le : Aujourd'hui 00:02:27