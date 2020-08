Utilité et importance du débat

Slip de Bain Inscrit: 30/08/2016 07:02 Post(s): 8607 Karma: 21230



Vous navigateur est trop vieux



Bref, j'ouvre ce sujet pour avoir votre avis sur l'importance du débat.



Doit-on débattre de tout, avec tout le monde, tout le temps... est ce encore pertinent de donner son avis dans un monde où n'importe quel connard peut donner le sien (Qui a dit "il parle de lui" ???) , est ce que fermer sa gueule fait mieux avancer ses idées que de l'ouvrir ?



Essayons de rester cordial et de ne pas dériver dans l'attaque politique ou le procès d'intention

Merci Depuis l'Antiquité, de l'Agora d’Athènes jusqu'aux réseaux sociaux, le débat confronte les opinions et oppose les esprits. Bien qu'il n’atteigne pas souvent son but, à savoir; faire évoluer les mentalités, doit on pour autant s'en détourner au profit de discussions entre personnes du même avis, au risque à terme, de ne plus se parler et donc de ne plus s'entendre?Doit-on débattre de tout, avec tout le monde, tout le temps... est ce encore pertinent de donner son avis dans un monde où n'importe quel connard peut donner le sien, est ce que fermer sa gueule fait mieux avancer ses idées que de l'ouvrir ?Essayons de rester cordial et de ne pas dériver dans l'attaque politique ou le procès d'intentionMerci

Contribution le : Aujourd'hui 16:15:13