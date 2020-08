Options du sujet Imprimer le sujet

Chicken Nightmare, le crochet d'abattage de Lidl!

CHICKEN NIGHTMARE - le crochet d’abattoir Lidl



Vidéo satirique de L214, il existe aussi la version pour le ventilateur, et la mangeoire à poulets.

J'aime glander ici Inscrit: 01/02/2010 23:54 Post(s): 6967 Karma: 5502 C'est sur que chez leclerc leurs poulets sont tués autrement !



Rien avoir avec Carrefour, qui les caline et leur fait un bisous juste avant...

