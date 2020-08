Options du sujet Imprimer le sujet

Nice, une femme interpellée après avoir tiré plusieurs coups de feu

Ce mercredi 12 août à 13h40, une femme d'une cinquantaine d'années a été arrêtée après avoir tiré trois coups de feu de cartouche à blanc devant un poste de police municipale."



















