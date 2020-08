Epic Games VS Apple

Je suis accro Inscrit: 29/10/2013 16:25 Post(s): 1208 Karma: 2810

Pour bien comprendre :



• Fortnite est disponible sur iPhone en passant par l'Apple Store. Fortnite est gratuit mais propose des paiements facultatifs (microtransactions).



• Apple impose que les paiements soient faits via l'Apple Store, et récupère 30% du montant. Epic Games considère que c'est complètement excessif.



• Epic Games a violé la politique d'Apple en proposant un moyen de paiement en contournant l'Apple Store (et du coup c'est moins cher pour l'utilisateur).



• Apple a retiré Fortnite de son store.



• Epic Games lance un procès, dénonçant le monopole d'Apple.



