Index des forums Koreus.com Le Bar AIDE : demande aux aquariophiles Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

Options du sujet Imprimer le sujet



Baba-Yaga AIDE : demande aux aquariophiles 1 #1

Hamster dame Inscrit: 10/07/2016 18:17 Post(s): 8504 Karma: 5781



Admettons qu'un ami pas moi hein, hu hu a acquis récemment son premier aquarium.

Il a suivi scrupuleusement les conseils du vendeur : gravier au fond (rincé au préalable), des plantes par-ci par-là, de l'eau (27°) et des poissons (1 combattant et 6 corrydoras-machin-truc). Aquarium de 60l.

La LED éclaire les plantes 5h/j.



Question 1 :

Il y a comme une sorte de brume autour des plantes, partout, comme un voile. Est-ce que c'est normal ?

L'eau semble trouble, mais les poissons ont l'air très bien (et vif).



Question 2 :

Il y a désaccord sur la ration pour les corrydas : l'un conseille 2-3 pastilles tous les 2 jours, l'autre conseille 2 pastilles par jour. C'est le régime actuel (2/j).

Cékikaraison ?





AIDEZ-MOI...euh...AIDEZ-LE Je suis sûre que vous êtes nombreux dans la Kommunauté, j'ai besoin de vous et de vos précieux conseils.Admettons qu'un amia acquis récemment son premier aquarium.Il a suivi scrupuleusement les conseils du vendeur : gravier au fond (rincé au préalable), des plantes par-ci par-là, de l'eau (27°) et des poissons (1 combattant et 6 corrydoras-machin-truc). Aquarium de 60l.La LED éclaire les plantes 5h/j.Question 1 :Il y a comme une sorte de brume autour des plantes, partout, comme un voile. Est-ce que c'est normal ?L'eau semble trouble, mais les poissons ont l'air très bien (et vif).Question 2 :Il y a désaccord sur la ration pour les corrydas : l'un conseille 2-3 pastilles tous les 2 jours, l'autre conseille 2 pastilles par jour. C'est le régime actuel (2/j).Cékikaraison ?AIDEZ-MOI...euh...AIDEZ-LE

Contribution le : Aujourd'hui 10:13:16

Hey ! Viens entrer dans la légende du _________________Hey ! Viens entrer dans la légende du K400



Haut Précédent Suivant

S'enregistrer pour contribuer







-- Sélectionner un forum -- Le site Koreus.com -- A propos du site -- La chambre des Liens -- Les têtes chercheuses -- Tickets Loisirs et Détente -- Le Bar -- Audio et Visuel -- Tout le sport -- Topics à Jeux -- Topics au goût de Flood Informatique -- Software et Réseaux -- Hardware et High Tech -- Jeux Vidéo