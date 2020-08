Options du sujet Imprimer le sujet

DrDude Handicapée, elle est refusée à l'entrée d'un café avec son chien d'assistance 2 #1

Je masterise ! Inscrit: 08/05/2008 21:13 Post(s): 3389 Karma: 1519



Bon en fait je poste car il y a quand même une question :

- est-elle refusée à cause de son chien comme le suggère le titre ?

- ou bien car elle ne porte pas de masque comme le font remarquer certains coms, s'appuyant en outre sur la phrase "avec ou sans chien vous n'entrerez pas" suggérant que ce n'est pas le chien le problème. Je dois avouer que ça se tient.



Pop-corns... Ca semble partir en bon cyber-lynchage / boycott sur FB.

Contribution le : Aujourd'hui 20:38:09

Kokoon Re: Handicapée, elle est refusée à l'entrée d'un café avec son chien d'assistance 0 #2

Je m'installe Inscrit: 14/06/2014 09:23 Post(s): 186 Karma: 121 j'en dis qu'il est très imprudent de tirer une quelconque conclusion de ce petit bout de vidéo. Et qu'il faudrait relever le témoignage séparé des deux protagoniste puis procéder à une confrontation entre les deux pour commencer a comprendre quelque chose à ce qu'il se passe. ( si bien sûr tout cela en vaut la peine).

Contribution le : Aujourd'hui 21:55:04