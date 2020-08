Options du sujet Imprimer le sujet

Avaruus Quand vais-je perdre ma virginité ? 4 #1

Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 7044 Karma: 5711





Le téléphone d'un jeune homme lui indique qu'il va perdre sa virginité dans 30 secondes. Son père rentre dans sa chambre à ce moment-là.



Peut-être une mise en scène, mais elle m'a fait gentiment rire.

Contribution le : Aujourd'hui 17:56:48