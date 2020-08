Index des forums Koreus.com Le Bar Parlons un peu d'astronomie ! Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

Par astronomie, j'entends l'observation des astres, que ce soit dans le "planétaire" (en gros, objets faisant partie du système solaire : planètes, satellites, comètes, etc., à savoir des objets qui bougent dans le ciel au fur et à mesure des nuits et même des heures) ou dans le "ciel profond" (galaxies, nébuleuses, amas, etc. qui semblent être immobiles dans le ciel, en tout cas à l'échelle d'une vie humaine).



Cela fait quelques semaines que je m'y suis un peu remis, lorsque j'ai appris que la comète Neowise allait être observable. Je ne prétends donc certainement pas être un pro, loin de là, et en voici une preuve ultime : je n'ai jamais vu cette fichue comète



Par contre, j'ai pris le temps de retrouver ma paire de jumelles, quelques bouquins que j'avais un peu plus jeune et j'en ai acheté un nouveau, pour me relancer, avec une carte du ciel :







Et depuis, pas mal de (re)découvertes : l'observation de constellations, d'étoiles célèbres, d'astérismes bien connus, de Jupiter, de Saturne et, cerise sur le gâteau, des étoiles filantes.



- Dis gros couillon, finalement, ta comète, tu l'as vue ou pas ?



- Non...



Si vous aussi, cela vous passionne, voici donc ce topic pour en parler, partager vos tuyaux, j'espère l'alimenter avec deux-trois bons plans, certains sites intéressants, etc. En ce qui concerne mon matériel, étant néophyte, il s'agit tout simplement d'une paire de jumelles, 10x50 (ce qui signifie grossissement de 10 et diamètre de l'objectif de 50mm) grand angle (6,83°, soit environ 13x la taille de la pleine Lune, pour vous donner une idée de la "zone visible"), rien d'exceptionnel, je pense les avoir achetées une 50aine d'euros il y a 15 ans, mais il s'agit de jumelles "classiques" pour l'observation du ciel.





Image d'illustration, c'est le même genre que ce modèle



Il existe aussi certains modèles plus petits (genre 8x40, j'en ai une paire aussi, récupérées de mon grand-père) voire plus grands (12x80 mais l'ennui, ça devient lourd et donc, pas facile de les tenir à la main, il faut penser à un trépied). Les possibilités sont multiples et ça reste, dans un premier temps, bon marché par rapport à une lunette ou le classico-classique télescope.



Pour rappel, dans un premier temps, vous disposez tous d'un bon outil de vision, vos yeux (si vous ne souffrez pas d'un problème ophtalmologique bien sûr). Le ciel à l'oeil nu permet déjà de voir pas mal de choses. Enfin, pour ça, ça dépend de la pollution nocturne de votre coin. Et là, c'est un grand problème en astronomie. Je suis tombé il y a quelques semaines sur une carte (que @Karalol a posté il y a peu





( Lien vers la carte



Et là, habitant en Belgique, je chiale. Je suis à la campagne mais il faut savoir que la pollution lumineuse en Belgique est affreuse, on atteint pas mal de zones blanches (Bruxelles, Anvers, etc.), le pire inimaginable. Et ce genre de halo lumineux ne se dissipe pas en s'éloignant de quelques kilomètres, il faut compter une centaine de kilomètres ! Comme c'est un petit pays, bah on n'est gâté nul part. Je suis à la campagne mais je me retrouve quand même à la frontière d'une zone jaune et verte



Bon, je laisse là cette petite introduction pour ne pas faire un trop grand pavé, je ferai d'autres posts par la suite. Je ping certains qui pourraient être intéressés d'après ce que j'ai lu ici ou là sur le forum



@Avaruus @Baba-Yaga @Skwatek @Karalol @carpet_bombing @gazeleau @fredoyatta @Guraz



J'en profite pour répondre à une première question d'@Avaruus :



Citation :

@Avaruus a écrit:

(...) Petite question pratico-pratique : quand vous faites ça, que faites-vous de vos enfants ? Vous les prenez avec vous et les laissez dormir à la belle ou dans la voiture ?(...)



C'est un des freins à mon envie d'aller trouver d'autres bon spot. Comme je l'ai dit, par chez moi, je dois aller assez loin pour avoir un ciel de bonne qualité, je pense même que je dois d'office partir vers la France. Donc, pour le moment, il n'est pas parfait mais je profite de mon jardin, il est assez dégagé et donc, je ne suis pas loin des enfants Mais c'est vrai que je me suis déjà posé la question, je ne vois pas beaucoup de solutions, tant qu'ils sont fort petits en tout cas. Suite à la discussion entamée ici , et pour éviter le flood et le H.S., j'ai cherché un topic parlant d'astronomie. Alors il y a bien le sujet sur l'Univers en général et un autre sur les lancements d'engins spatiaux , mais rien d'autre. Si j'ai raté mon coup, qu'un modo fasse le nécessairePar astronomie, j'entends l'observation des astres, que ce soit dans le "planétaire" (en gros, objets faisant partie du système solaire : planètes, satellites, comètes, etc., à savoir des objets qui bougent dans le ciel au fur et à mesure des nuits et même des heures) ou dans le "ciel profond" (galaxies, nébuleuses, amas, etc. qui semblent être immobiles dans le ciel, en tout cas à l'échelle d'une vie humaine).Cela fait quelques semaines que je m'y suis un peu remis, lorsque j'ai appris que la comète Neowise allait être observable. Je ne prétends donc certainement pas être un pro, loin de là, et en voici une preuve ultime : je n'ai jamais vu cette fichue comètePar contre, j'ai pris le temps de retrouver ma paire de jumelles, quelques bouquins que j'avais un peu plus jeune et j'en ai acheté un nouveau, pour me relancer, avec une carte du ciel :Et depuis, pas mal de (re)découvertes : l'observation de constellations, d'étoiles célèbres, d'astérismes bien connus, de Jupiter, de Saturne et, cerise sur le gâteau, des étoiles filantes.Si vous aussi, cela vous passionne, voici donc ce topic pour en parler, partager vos tuyaux, j'espère l'alimenter avec deux-trois bons plans, certains sites intéressants, etc. En ce qui concerne mon matériel, étant néophyte, il s'agit tout simplement d'une paire de jumelles, 10x50 (ce qui signifie grossissement de 10 et diamètre de l'objectif de 50mm) grand angle (6,83°, soit environ 13x la taille de la pleine Lune, pour vous donner une idée de la "zone visible"), rien d'exceptionnel, je pense les avoir achetées une 50aine d'euros il y a 15 ans, mais il s'agit de jumelles "classiques" pour l'observation du ciel.Il existe aussi certains modèles plus petits (genre 8x40, j'en ai une paire aussi, récupérées de mon grand-père) voire plus grands (12x80 mais l'ennui, ça devient lourd et donc, pas facile de les tenir à la main, il faut penser à un trépied). Les possibilités sont multiples et ça reste, dans un premier temps, bon marché par rapport à une lunette ou le classico-classique télescope.Pour rappel, dans un premier temps, vous disposez tous d'un bon outil de vision, vos yeux (si vous ne souffrez pas d'un problème ophtalmologique bien sûr). Le ciel à l'oeil nu permet déjà de voir pas mal de choses. Enfin, pour ça, ça dépend de la pollution nocturne de votre coin. Et là, c'est un grand problème en astronomie. Je suis tombé il y a quelques semaines sur une carte (que @a posté il y a peu ici ) :Et là, habitant en Belgique, je chiale. Je suis à la campagne mais il faut savoir que la pollution lumineuse en Belgique est affreuse, on atteint pas mal de zones blanches (Bruxelles, Anvers, etc.), le pire inimaginable. Et ce genre de halo lumineux ne se dissipe pas en s'éloignant de quelques kilomètres, il faut compter une centaine de kilomètres ! Comme c'est un petit pays, bah on n'est gâté nul part. Je suis à la campagne mais je me retrouve quand même à la frontière d'une zone jaune et verteBon, je laisse là cette petite introduction pour ne pas faire un trop grand pavé, je ferai d'autres posts par la suite. Je ping certains qui pourraient être intéressés d'après ce que j'ai lu ici ou là sur le forumJ'en profite pour répondre à une première question d'@Citation :C'est un des freins à mon envie d'aller trouver d'autres bon spot. Comme je l'ai dit, par chez moi, je dois aller assez loin pour avoir un ciel de bonne qualité, je pense même que je dois d'office partir vers la France. Donc, pour le moment, il n'est pas parfait mais je profite de mon jardin, il est assez dégagé et donc, je ne suis pas loin des enfantsMais c'est vrai que je me suis déjà posé la question, je ne vois pas beaucoup de solutions, tant qu'ils sont fort petits en tout cas.

"Et si on est encore en vie demain matin, ça voudra dire qu’on n'est pas mort" (Randy Marsh)



