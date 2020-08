Options du sujet Imprimer le sujet

Avaruus Vous êtes-vous déjà demandé comment sont installées les lignes à haute tension ? 2 #1

Help Desk Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 7132 Karma: 5838





Un hélicoptère pour installer des lignes à haute tension.

Contribution le : Aujourd'hui 20:03:23

Guillotine Re: Vous êtes-vous déjà demandé comment sont installées les lignes à haute tension ? 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 31/08/2013 16:52 Post(s): 3835 Karma: 875 Impressionnant.

Je me suis surtout souvent demandé comment ils tendent les câbles des gros téléphériques en montagne. Mais du coup j'imagine que c'est le même principe. Quoi que, pas sûr, niveau poids du câble ça doit pas être le même délire.

Contribution le : Aujourd'hui 20:27:03