Une petite fille se fait happer et entrainer par un cer-volant à 10m de haut

Video 2:







Rebecca Rambar - Taïwan : Un cerf-volant a emporté un enfant de 3 ans dans les airs en raison d'une forte bourrasque. Le bambin a pu être récupéré sans dégât.







Autre vidéo qui documente le moment de l'incident intervenu dans un festival de kitesurf à Hsinchu, Nanliao, Taiwan. Video 1: https://twitter.com/i/status/1300086605450018821 Video 2: https://twitter.com/i/status/1300133352792621058

Contribution le : Aujourd'hui 08:31:09