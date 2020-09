Options du sujet Imprimer le sujet

Tchairo Comment les non voyants utilisent leurs smartphones



https://www.facebook.com/konbinitechno/videos/1508290706029674/?extid=NrFgZtoNRbcwe574

LeFreund Re: Comment les non voyants utilisent leurs smartphone

J'aime pas trop les vidéos kobini mais celle-ci est touchante et excellente! Chapeau à ce monsieur pour l'utilisation détournée de l'app.



Et c'est vraiment chouette de voir (badum tss) que les smartphones peuvent apporter autant à quelqu'un de mal voyant

Wiliwilliam Re: Comment les non voyants utilisent leurs smartphone

Pleins de site web ne respectent pas non plus les normes européennes...

Les oubliés de notre société.

Les oubliés de notre société.

gazeleau Re: Comment les non voyants utilisent leurs smartphones

Il a sité tous les qui ne mangent pas de pain au développeur qui applique les bonnes pratiques, mais qui coutent si ça doit être fait a posteriori

