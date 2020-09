Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund Un iceberg et des gens 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 3320 Karma: 8244 Deux personnes grimpent sur un iceberg :

Pampeo Re: Un iceberg et des gens 0 #2

Je viens d'arriver Inscrit: 31/05/2016 11:59 Post(s): 50 l'un des deux est mike Horn pour la petite histoire

il a même fait une vidéo YouTube pour expliquer cet bêtise



Cheers

