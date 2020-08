Options du sujet Imprimer le sujet

_Servietsky_ Le bar le plus au Nord du monde (Mike Horn) 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 26/06/2007 11:31 Post(s): 2775 Karma: 3517



Les images sont dingues !

Contribution le : Aujourd'hui 16:46:44

_Servietsky_ Re: Le bar le plus au Nord du monde (Mike Horn) 0 #3

Je masterise ! Inscrit: 26/06/2007 11:31 Post(s): 2775 Karma: 3517 @Tchairo



Oui ce serait sympas, puisqu'il va faire régulièrement des vidéos pour chaque étapes de son expédition au Pôle Nord.



Faut demander à qui pour la création ?



J'aimerais quand même voir si y'a du monde d'intéressé, vous pouvez voter sur ce commentaire pour/contre la création d'un topic unique =>

Contribution le : Aujourd'hui 17:15:26