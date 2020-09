Bonne action d'un dentiste

Je viens d'arriver Inscrit: 22/05/2015 14:25 Post(s): 8







Lorelei a 14 ans et est victime d'intimidation pour ses dents tordues. Malheureusement la réparation de sa dentition est bien trop onéreuse pour la famille. Dans une story posté sur Instagram le 4 juillet, le docteur Kenny Wilstead alias "The Smile Doctor" annonce à la jeune fille et à sa famille qui va payer les soins dentaires.

Contribution le : Aujourd'hui 12:16:54