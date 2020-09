Respect du code de la route, ça se dégrade ?

La loi c'est moi Inscrit: 19/04/2008 16:29 Post(s): 7931 Karma: 1475

Hello les membres

J'ai envie d'ouvrir ce topic pour discuter de quelque chose qui m'étonne de plus en plus ses derniers temps... Le respect du code de la route.



J'habite à Lille et franchement depuis 1 an, 2 ans, et pire depuis le déconfinement, alors que je roule peu en voiture, j'ai remarqué qu'on part vers un wtf total sur le respect du code de la route de la part des voitures, piétons, cyclistes, motards, bref tous !



Voitures qui grillent les feux rouge des carrefours

Piétons qui traversent aux feux rouge piétons en plein trafic de voitures (j'ai du piler tout récemment sur un piéton qui a traversé comme si les voitures n'existaient pas)

Cycliste qui râle alors que je suis arrêté sur la voie en attendant de pouvoir traverser un carrefour (forcément je le gêne pour faire son tout droit mais je vais pas me foutre où il faut pas)

Plus de respect des limitations de vitesse

Ceux qui prennent les voies pour tourner pour remonter la file qui veut aller tout droit et forcer l'insertion quitte à vouloir heurter les voitures

Le fameux clignotant qu'on voit jamais dans les ronds points

Et dernièrement j'ai vu une vidéo sur twitter d'une cycliste qui manque de se faire dégommer par un bus qui la double n'importe comment et les commentaires la critiquaient et ignoraient complètement le code de la route



Bref je m'arrête la tellement j'ai de cas qui me viennent en tête et en discutant avec 2/3 amis ils ont aussi cette impression.. Vous aussi ? Sérieusement rouler en ville ses derniers temps c'est du délire.

