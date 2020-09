Microsoft rachète ZeniMax (Bethesda, ID Software, Arkane, etc...)

Je masterise ! Inscrit: 28/12/2008 18:00 Post(s): 3924 Karma: 2518

Microsoft vient tout juste d'exploser par un gros coup de pied dans l'univers vidéoludiqu en annonçant le rachat de la société ZeniMax (Elder Scroll online) pour 7.5 Milliard de dollars. Par ce biais Microsoft fait main basse sur Bethesda (Fallout, Starfield, Elder scrolls), ID Software (DOOM / Quake / RAGE), Arkane Studio (Prey/Dishonored/Deathloop), Tango Software (The Evil Within), MachineGames (Wolfenstein), ainsi que le studio de jeu sur Mobile Alpha Dog et le tout dernier studio créé par Zeni Max "Roundhouse".



Par ce coup médiatique Microsoft vient garnir la bibliothèque de ses "Xbox Games Studio" de plusieurs très grosses licences qui s'ajoutent au déjà archi connus Gears of War, Halo et Forza Horizon.



Non content de faire une acquisition qui fera date, Microsoft fait un doigt d'honneur à Sony qui avait négocié deux jeux en exclusivité temporaire (Deathloop & Tokyo Ghostwire), et l'ont peut se demander si les prochains Elder Scrolls, Starfield ou Fallout sortirons sur la PS5 ...



Petite cerise sur le gâteau, pour les possesseurs du Xbox Game Pass (toutes les versions) auront accès à tous les titres Day1 sans rien débourser de plus et surement aussi la possibilité de jouer en streaming via xCloud !





Bon, moi qui joue à Gear of War / Halo 5 via xCloud sur ma tablette android, je suis hypé de pouvoir faire Skyrim, Fallout, ou encore Starfield en streaming au fond de mon lit !

