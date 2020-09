Darmanin et la carte de presse

Je viens d'arriver Inscrit: 28/04/2017 10:23 Post(s): 42

Wiliwilliam



Non pas du tout, en tout objectivité (sans m'occuper de l'aspect politique) je suis totalement d'accord avec ce que tu as dit.



Ce qui m'agace, dans tous les domaines, c'est la mauvaise compréhension et la diffusion de ces informations mal comprises.

En l’occurrence ça me paraît être le cas ici, et même si au final c'est bien du gros foutage de gueule de cette tête politique, cette vidéo me paraît trop "virale" et "retournement de cerveau" pour être prise au sérieux.



