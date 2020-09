Chevaux mutilés et tués : ils organiqent la résistance

Options du sujet Imprimer le sujet

Suite aux nombreuses affaires de chevaux castrés, aux oreilles coupées et aux yeux arrachés, Vincent Lapierre s'est rendu en fachomobile auprès d'un groupe de bénévoles qui organisent des rondes toutes les nuits pour surveiller les chevaux de leur région.

