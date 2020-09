Gad Elmaleh qui chante Nougaro

J'aime glander ici Inscrit: 31/10/2014 13:06 Post(s): 6159 Karma: 3954



@Jinroh a écrit:

Ah lala..on dirait une bete malade.



Gad Elmaleh interprète "Dansez sur moi" de Claude Nougaro

On dirait surtout quelqu'un qui ne chante pas la bonne chanson...



CLAUDE NOUGARO dansez sur moi

Maurice Vander au piano



Mais pourquoi il s'attaque à Nougaro?

Qu'est-ce qu'il a bien pu lui faire?

Et en plus à Toulouse !

Mais qu'est-ce qu'ils lui ont fait les toulousains?

Et maintenant sur Koreus?

Mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait les koreusiens? Citation :On dirait surtout quelqu'un qui ne chante pas la bonne chanson...CLAUDE NOUGARO dansez sur moiMaurice Vander au pianoMais pourquoi il s'attaque à Nougaro?Qu'est-ce qu'il a bien pu lui faire?Et en plus à Toulouse !Mais qu'est-ce qu'ils lui ont fait les toulousains?Et maintenant sur Koreus?Mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait les koreusiens?

Contribution le : Aujourd'hui 09:07:04