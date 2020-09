Nouvelle catégorie sur Koreus

Je masterise ! Inscrit: 28/12/2008 18:00 Post(s): 3951 Karma: 2536

Koreus



Depuis pas mal de temps maintenant j'ai l'impression de voir de plus en plus de vidéos de bagarres, d'accidents trash, de braquages, violences gratuites, et autres joyeusetés de la sorte dans la chambre des liens. Hors le règlement de cette dernière, ainsi que son résumé indiquent "amusantes ou insolites". A tel point que la CDL ressemble à une annexe de LiveLeaks alors qu'il me semble à la base elle n'est pas réellement faite pour cela. J'ai beaucoup de mal à comprendre ce qui est amusant ou insolite dans de simple faits divers qui ont été filmés à la volée.



Certains me diront qu'il suffit de ne pas regarder mais…



Quand tu vois un titre comme



Puis vient le temps des commentaires ou ceux qui ne sont pas fan de la violence ou des vidéos trash se font traiter à demi mots d'Islamo-bobo-fragiles-gauchistes. Et cela finit par des débats houleux sans fin.



Cela fait des années que rien n'a bougé sur le forum Koreus, donc une nouvelle catégories ou sous-catégories serait peut être une solution. Ceux qui veulent voir du Liveleaks aurait leur catégorie, et ceux qui n'ont pas envie de se taper ça (parce que les utilisateurs ne savent pas mettre un titre/description correcte) pourrait éviter de visionner une vidéo qui ne leur convient pas...



C'est juste une idée.







PS. J'espère juste que si ce n'a pas déjà été fait, c'est parce que ces vidéos attirent les gens à la curiosité malsaine Depuis pas mal de temps maintenant j'ai l'impression de voir de plus en plus de vidéos de bagarres, d'accidents trash, de braquages, violences gratuites, et autres joyeusetés de la sorte dans la chambre des liens. Hors le règlement de cette dernière, ainsi que son résumé indiquent "amusantes ou insolites". A tel point que la CDL ressemble à une annexe de LiveLeaks alors qu'il me semble à la base elle n'est pas réellement faite pour cela. J'ai beaucoup de mal à comprendre ce qui est amusant ou insolite dans de simple faits divers qui ont été filmés à la volée.Certains me diront qu'il suffit de ne pas regarder mais…Quand tu vois un titre comme Voleur de sac, un métier à hauts risques tu ne t'attends pas forcément à voir un voleur se faire étaler à coup de genoux dans une partie du site indiqué comme "Insolite ou amusante". Je m'attendais plus à ce qu'il se vautre tout seul, ou d'autres bêtises de ce genre.Puis vient le temps des commentaires ou ceux qui ne sont pas fan de la violence ou des vidéos trash se font traiter à demi mots d'Islamo-bobo-fragiles-gauchistes. Et cela finit par des débats houleux sans fin.Cela fait des années que rien n'a bougé sur le forum Koreus, donc une nouvelle catégories ou sous-catégories serait peut être une solution. Ceux qui veulent voir du Liveleaks aurait leur catégorie, et ceux qui n'ont pas envie de se taper ça (parce que les utilisateurs ne savent pas mettre un titre/description correcte) pourrait éviter de visionner une vidéo qui ne leur convient pas...C'est juste une idée.

Contribution le : Aujourd'hui 09:06:33