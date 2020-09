Fracture de la rétine (ou de l'estomac ^^) du vendredi !

Options du sujet Imprimer le sujet

Histoire de baver un peu



Petite vidéo sans prétention, des viennoises réalisées dans mon atelier par des adultes autistes.Histoire de baver un peu

c'est des viennoises quoi ..

pourquoi préciser que c'est fait par des adultes autistes ?

gazeleau Re: Fracture de la rétine du vendredi !

Pourquoi la rétine ? c'est pas plutôt l'estomac qui risque une fracture avec ça ?

Sans doute que je suis fier d'arriver à leur faire réaliser ce genre de choses.



@gazeleau titre changé Citation :Sans doute que je suis fier d'arriver à leur faire réaliser ce genre de choses.titre changé

Je ne suis pas modo, mais ça va pas être facile à retrouver avec un titre pareil, non ?

Sinon, ça donne faim.

Sinon, ça donne faim.





Ça m'étonnerai qu'il y ait un DJP... Étant une vidéo perso.

De plus la description offre pas mal de mots clés Ça m'étonnerai qu'il y ait un DJP... Étant une vidéo perso.De plus la description offre pas mal de mots clés

