Options du sujet Imprimer le sujet

-Flo- L’amour au premier regard 1 #1

Je poste trop Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 11651 Karma: 4227





The truck kiss



Version encore plus romantique (mais je ne sais pas l’intégrer) :



Tags : Camions poids lourds semi-remorques collision accident Un vrai coup de foudre :The truck kissVersion encore plus romantique (mais je ne sais pas l’intégrer) : https://9gag.com/gag/aWx9q23

Contribution le : Aujourd'hui 01:51:15