Petit making of d'un dessin de tortue de Vladinsk

Après la vidéo d'un dessin au stylo bille réalisé en 140h, une nouvelle petite vidéo de différentes étapes de réalisation d'un dessin de l'artiste Vladinsk (alias de Louis Gibiard).Impressionnant. J'adore voir l'étape des gouttes, la manière dont il leur donne cette luminosité et cette épaisseur.

