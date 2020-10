Cinémaths - Pulp Fiction et probabilités

Je masterise ! Inscrit: 26/11/2007 22:04 Post(s): 4185 Karma: 55

Bonsoir,



N'ayant eu aucun retour dans la section Audio/Vidéo, je tente ma chance par ici afin d'avoir des avis sur mon récent projet : mettre en vidéo des séances de mathématiques s'inspirant du cinéma, que je teste en classe au lycée depuis maintenant un an.



Pour comprendre l'idée de départ de ces activités, vous pouvez jeter un oeil à la vidéo de présentation, mais aujourd'hui je voulais vous présenter ma première vidéo "Cinémaths" afin de récolter des retours : est-ce intéressant ? est-ce trop amateur pour être digne d'être écouté ? J'ai acheté un pauvre micro à 15 balles et j'aurais aimé savoir si l'idée était intéressante avant d'en acheter un meilleur. Si ce n'est pas le cas, je plie mes affaires et basta !



Bref, dans cette première vidéo, on s'intéresse à des calculs de racines carrées et de probabilités dans une scène de Pulp Fiction.



Merci à ceux qui auront la gentillesse de regarder !





Cinémaths n°1 : Pulp Fiction et probabilités

