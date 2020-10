Options du sujet Imprimer le sujet

izard Des robots dauphins créés pour remplacer les animaux en captivité 3 #1

izard Des robots dauphins créés pour remplacer les animaux en captivité 3 #1

Des robots dauphins créés pour remplacer les animaux en captivité

FMJ65 Re: Des robots dauphins créés pour remplacer les animaux en captivité 0 #2

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 10074 Karma: 3045

Après les animaux, on va déplacer notre esclavagisme vers les robots ! Libérons les robots !!!! Sur la première partie avec la nageuse dans la piscine, c'est tellement réaliste que j'ai d'abord cru à une imposture !!!Après les animaux, on va déplacer notre esclavagisme vers les robots ! Libérons les robots !!!!

CrazyCow Re: Des robots dauphins créés pour remplacer les animaux en captivité 1 #4

Koreus Addict Inscrit: 29/07/2008 00:26 Post(s): 14518 Karma: 18167 Pas très bien traduit à la fin. C'est pour n'importe quelle créature qu'on pourrait imaginer.



J'avais entendu parler du projet récemment, vu que Marineland va devoir se "réinventer" ou fermer. C'est très bien fait en soi, mais perso je ne vois pas réellement l'intérêt de voir des dauphins dans une piscine (vivant ou en animatronique). À la télé ou dans l'océan c'est bien mieux.

alvein Re: Des robots dauphins créés pour remplacer les animaux en captivité 0 #6

Je masterise ! Inscrit: 15/01/2014 15:53 Post(s): 2626 Karma: 1041 @CrazyCow

A defaut de pouvoir emmener ton gosse à la mer ou dans la jungle. Si l'avenir du zoo ressemble à ca, je dis oui.

Gog077 Re: Des robots dauphins créés pour remplacer les animaux en captivité 0 #7

Je suis accro Inscrit: 01/07/2015 19:03 Post(s): 1132 Karma: 558 Bon autant je suis totalement contre les "show" avec des animaux et en regarder avec des robots paraît complètement con. Mais d'un autre côté je pense que c'est une idée géniale pour remplace les vrais animaux dans les bassins ou aquariums dans un but éducatif.

