Vélo à vendre trop peu cher?

https://buyonline.deals/products/predatory-bike



Ce site me parrait excessivement louche, et le prix proposé tellement bas par rapport à ce qu'ils nous promettent, je voudrais savoir ce que vous en pensez.



Personnellement c'est si peu cher que j'ai juste envie d'essayer de l'acheter pour voir ce qui va arriver, au pire je perd 60 euros.



Aujourd'hui 13:17:24