kikekoi Parade militaire Egyptienne (hommes musclés)

kikekoi

Egypt Military Parade *NEW* 2020 Police & Military Graduation

Contribution le : Aujourd'hui 13:39:05

PurLio Re: Parade militaire Egyptienne (hommes musclés)

PurLio

@carpet_bombing a écrit:

Ça fait pas mal gay pride quand-même



Sur la tête de tes morts, t'entends quoi par là ?!



Citation :Sur la tête de tes morts, t'entends quoi par là ?!

Contribution le : Aujourd'hui 13:54:50

CrazyCow Re: Parade militaire Egyptienne (hommes musclés)

CrazyCow

Couper le son de la vidéo ci-dessus, et lancer celle-ci en même temps :





Village People - YMCA OFFICIAL Music Video 1978

Contribution le : Aujourd'hui 14:54:25

-Flo- Re: Parade militaire Egyptienne (hommes musclés)

-Flo-

Action Man♩le plus grand de tous les héroooos ! ♬



Action Man♩le plus grand de tous les héroooos ! ♬

Contribution le : Aujourd'hui 14:59:04