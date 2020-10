Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund Le challenge M&M's 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 3404 Karma: 8515

Vous navigateur est trop vieux

Afficher le spoil il prank sa femme avec une saucisse dans la boite de M&M's pour faire un magnifique ralenti sur sa réaction





Edit: merci @jopopmk j'ai modifié la vidéo du coup. M&M's challenge :Edit: merci @j'ai modifié la vidéo du coup.

Contribution le : Aujourd'hui 13:53:30

jopopmk Le challenge M&M's 1 #2

Je m'installe Inscrit: 26/11/2013 20:17 Post(s): 306 Karma: 588 DJP



edit : de rien edit : de rien

Contribution le : Aujourd'hui 14:02:28