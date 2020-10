Capsule Temporelle - Que mettre dedans ?

Je suis accro Inscrit: 12/11/2007 14:16 Post(s): 1344 Karma: 497



En fait non, pas vraiment. Mais au moins maintenant j'ai votre attention.



Comme le suggère donc le titre du topic, il m'est revenu à l'esprit un petit projet que j'avais l'intention de réaliser avant de disparaître dans les méandres de mon cerveau. J'avais donc dans l'idée de me faire une petite Capsule Temporelle, à l'intention de moi-même et destinée à être enterrée (j'ai une petite idée en tête de l'endroit : un p'tit spot dans un bois avec une jolie vue et assez peu fréquenté) pour une durée de... j'ai encore rien décidé, mais probablement 10 ans.



Pour le contenu, j'ai quelques idées mais curieusement assez peu. C'est étrangement assez vide de penser à ce que je voudrais m'envoyer dans le futur.

Bref, c'est donc là où vous intervenez et, dans votre grande mansuétude, vous me faites profiter de vos idées géniales. Qu'est ce que vous, vous mettriez dans cette capsule temporelle ?



À savoir que j'ai déjà retenu les objets suivants :

- une lettre manuscrite

- une Une d'un journal de 2020

- une photo de moi

- quelques graines, pour l'expérience



J'aimerais si possible que les objets soient relativement petits, de l'ordre d'une dizaine de centimètres au repos . J'ai pas l'intention de creuser une fosse de 3m de large.



