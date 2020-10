Produits non essentiels dans un supermarché (Pays de Galle)

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 42752 Karma: 18691

Suite à l’interdiction de vendre des articles jugés non essentiels dans les supermarchés pendant le confinement au Pays de Galle, des bandes de rubalise ont été installées sur les rayons d'un supermarché à Chepstow.





Supermarkets in Wales cordon off non essential items

Contribution le : Aujourd'hui 09:09:44