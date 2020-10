Options du sujet Imprimer le sujet

bidoop Fils de berger - L'album sur Jean Lassalle 1 #1

Pour ceux qui aiment le métal vous allez vous régaler, tout n'est pas fantastique mais il y a au moins de quoi rire.



Je vous laisse pour moi la pépite des pépites niveau texte:

"Et si Lassalle était gay, qu'est-ce qu'on en dirait?"

La réponse ici:





