Un Streamer Pro se fait piéger et révèle au grand jour qu'il triche depuis des années

Il a évidemment toujours nié la chose, alors même que de nombreux streamers pros le dénonçaient à Twitch qui refusait d'agir sans preuve.



Ce fut jusqu'à ce qu'un mec dans le chat de Twitch le piège en lui disant qu'il allait se passer un truc s'il appuie sur la touche "insert", sauf que la touche "insert" révèle le panneau de configuration du cheat.



On peut voir qu'il se rend compte de sa boulette et tente de faire bonne figure, mais ça fait gravement pitié.



Suite à ça, Twitch l'a définitivement banni et Activisation est en train d'enquêter sur ses comptes.



Attention, malaise.







@LowAn @Punkill @CHOWh1z1 c cadeaux on dort bien se soire le cheat et visible au grand jours maintenant . https://t.co/nHAnn2UDLI



