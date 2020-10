Attentat à la Basilique de Nice

Je masterise ! Inscrit: 26/06/2007 11:31 Post(s): 3088 Karma: 4188





Si vous avez entendu les cloches de vos églises en début d'après-midi aujourd'hui, c'était pour ça.







Un fiché S a également été interpeller puis relâché à Sartrouville, c'est son père qui a alerté les autorité il avait peur que son fils veuille faire comme à Nice



Un homme de nationalité afghane brandissant une lame de 30 cm a été interpellé aujourd'hui dans le centre ville de Lyon, il était sur le point de passer à l'acte





Un fiché S a également été interpeller puis relâché à Sartrouville, c'est son père qui a alerté les autorité il avait peur que son fils veuille faire comme à Nice

Un homme de nationalité afghane brandissant une lame de 30 cm a été interpellé aujourd'hui dans le centre ville de Lyon, il était sur le point de passer à l'acte

