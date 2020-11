Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Obama claque un 3 points







En campagne avec le candidat démocrate Joe Biden, Barack Obama inscrit un joli panier à 3 points en quittant le terrain de basket d'un gymnase à Flint, dans le Michigan.



mahad Re: Obama claque un 3 points

On a la classe ou on l'a pas

