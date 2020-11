Options du sujet Imprimer le sujet

gazeleau Une caméra automatique préfère la tête de l'arbitre 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 2856 Karma: 2381 Le crane chauve a fait perdre la tête à l'IA de la caméra automatique qui retransmettait la rencontre entre le Inverness Caledonian Thistle FC et

le Ayr United FC.

(désolé pour le son, je n'ai trouvé que des vidéo parodiques du phénomène)





CaleyJags : SPFL Championship : Real Highlights: ICTFC 1 v 1 AYR : 24/10/2020

Contribution le : Aujourd'hui 08:13:48