Ça va aller Charles Consigny !

Il connait rien a la vie, reagit comme un bot de maniere totalement carricaturé a chaque fois qu'il ouvre la bouche... Je comprend pas que les media donnent la parole et de l'importance a ce genre de personne.

Ya tellement plus a prendre et a apprendre par ailleurs.

J'ai peur du jour ou ce mec va vouloir se lancer en politique oO



