Bas Précédent Suivant Le sujet est verrouillé

Options du sujet Imprimer le sujet

CrazyCow Ce soir à la Maison Blanche... 4 #1

Koreus Addict Inscrit: 29/07/2008 00:26 Post(s): 14633 Karma: 18448

Tonight at the White House .....#biden2020

https://www.tiktok.com/@paulhill407/video/6890927568195833093



Donald Trump ne veut pas partir. Tonight at the White House .....#biden2020Donald Trump ne veut pas partir.

Contribution le : Aujourd'hui 14:40:58

Le sujet est verrouillé