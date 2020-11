[video] 2 femmes en kayak englouties par une baleine

Je suis accro Inscrit: 20/04/2014 16:01 Post(s): 1271 Karma: 1261



Humpback whale almost swallows kayakers near Avila Beach - California



Citation :

Deux femmes qui pratiquaient le kayak de mer, ce lundi 2 novembre à Avila Beach en Californie, ont fini avec leur embarcation dans l’immense gueule d’une baleine à bosse.

ulie et Liz se trouvaient non loin de la côte lorsque le cétacé a surgi des profondeurs pour apparaître à la surface la gueule grande ouverte. Pas de chance pour les deux jeunes femmes qui ont été purement et simplement englouties avec leur kayak par la baleine à bosse. Pendant quelques secondes, Julie et Liz ont été entraînées sous l’eau jusqu’à ce que l’animal les recrache.



Miraculeusement indemnes, les deux occupantes du kayak en sont évidemment pour une belle frayeur. Interrogée un peu plus tard par la presse après cette terrible aventure, Julie McSorley a avoué « avoir encore une poussée d’adrénaline » au souvenir de cet accident hors du commun.



src Humpback whale almost swallows kayakers near Avila Beach - California

